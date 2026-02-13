صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منڈی بہاؤالدین2:مبینہ مقابلوں میں 2ملزم زخمی گرفتار

  • گوجرانوالہ
منڈی بہاؤالدین2:مبینہ مقابلوں میں 2ملزم زخمی گرفتار

منڈی بہاؤالدین‘ملکوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر ‘نمائندہ دنیا) دو مبینہ مقابلوں میں دو ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ تفصیلات کیمطابق پولیس تھانہ گوجرہ نے مسجد چوک بھوجو وال میں ناکہ لگا رکھا تھا۔

اس دوران بھوجووال سے ایک موٹر سائیکل پر تین مشتبہ افراد سوار آئے جنہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ لیکن ملزموں نے پولیس پر فائرنگ کردی اور ملزموں نے فائرنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل نین رانجھا کی طرف بھگا لی۔ پولیس نے مزید نفری منگوا کر ملزموں کا تعاقب جاری رکھا۔ دو تین کلومیٹر دور نین رانجھا کے قریب ایک ملزم زخمی حالت میں سڑک پر ملا جس کی شناخت انصر عباس عرف ارم ولد شاہ محمد ڈار سکنہ چک 43 کے نام سے ہوئی۔ دوسرا مبینہ مقابلہ تھانہ میانہ گوندل کے علاقہ میں ہوا۔ میانہ گوندل پولیس نے سندا پل پر ناکہ لگا رکھا تھا کہ اس دوران چک نمبر 49کی طرف سے ایک موٹر سائیکل پر تین مشتبہ سوار آئے ۔ پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا تو ملزموں نے فائرنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل گنیاں کی طرف بھگا لی۔ پولیس نے مزید نفری منگوا کر ملزموں کا تعاقب کیا۔ دو تین کلومیٹر دور ایک ملزم زخمی حالت میں ملا جسے ہسپتال منتقل کیا جبکہ اس کے دو ساتھی فرار ہوگئے ۔گوجرہ اور میانہ گوندل پولیس نے ملزموں کیخلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کر لئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد ترقیاتی منصوبوں میں بڑا ڈیڈ لاک

ماڈل ٹاؤن وکینٹ ڈویژنز پولیس کی کارکردگی کاجائزہ ،ہدایات جاری

گورنر سے پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کی ملاقات

پنجاب کی پہلی پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب میں ٹرافی کی رونمائی

بسنت منانے کی اجازت بارے درخواستیں یکجا کرنیکا حکم

ایل ڈی اے لینڈ یوز رولز میں متعدد ترامیم کی منظوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ