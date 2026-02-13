صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرندوں کی واپسی شروع‘کھیتوں کھلیانوں‘ندی نالوں کی رونقیں ماند

  • گوجرانوالہ
پرندوں کی واپسی شروع‘کھیتوں کھلیانوں‘ندی نالوں کی رونقیں ماند

تتلے عالی(نامہ نگار) پرندوں کی واپسی شروع ،کھیتوں کھلیانوں،ندی نالوں کی رونقیں ماند پڑنے لگیں۔

تفصیلات کے مطابق چائنہ ،روسی ریاستوں میں سخت سردی وبرف باری کی وجہ سے آبی وجنگلی پرندے ہزاروں میل سفر کرکے اکتوبر میں پاکستان کے پہاڑی علاقہ جات،دریاؤں،ندی نالوں، کھیتوں کھلیانوں میں ڈیرے جمانا شروع کر دیتے ہیں جس سے مذکورہ علاقوں کی رونقیں بحال ہوجاتی ہیں ، موسم تبدیل ہوتے ہی ان پردیسی پرندوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے جس سے پاکستان کے پہاڑی علاقوں،ندی نالوں،کھیتوں کھلیانوں کی رونقیں ماند پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد ترقیاتی منصوبوں میں بڑا ڈیڈ لاک

ماڈل ٹاؤن وکینٹ ڈویژنز پولیس کی کارکردگی کاجائزہ ،ہدایات جاری

گورنر سے پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کی ملاقات

پنجاب کی پہلی پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب میں ٹرافی کی رونمائی

بسنت منانے کی اجازت بارے درخواستیں یکجا کرنیکا حکم

ایل ڈی اے لینڈ یوز رولز میں متعدد ترامیم کی منظوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ