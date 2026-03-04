صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:موٹروے میں 2گاڑیوں میں تصادم ، ایک شخص جا ں بحق

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )مرزا بھنسیکا کے قریب موٹروے ایم ٹو پر شہزور ڈالہ آگے جاتے ہوئے ٹرک سے ٹکرا گیا جسکے نتیجہ میں ایک شخص شہباز سکنہ کالووال تحصیل لالیاں جاں بحق جبکہ اسکا ساتھی غلام قاسم شدید زخمی ہوگیا ،ٹرک ڈرائیور فرار ہوگیا۔

