صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بازاروں میں عید کی خریداری غریب طبقہ بھائو پوچھنے تک محدود

  • گوجرانوالہ
بازاروں میں عید کی خریداری غریب طبقہ بھائو پوچھنے تک محدود

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈسکہ اورنواح میں عید کی خریداری عروج پر پہنچ گئی، غریب طبقہ بھاؤ پوچھنے تک محدود ہو گیا ۔

 بازاروں کی سکیورٹی کے ناقص انتظامات کے با عث بھکاریوں نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنادی۔ جیسے جیسے رمضان المبارک اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے ویسے ہی بازاروں میں جوتے کپڑوں اور دیگر اشیا کی خریداری کرنیوالوں کا رش بھی بڑھتا جارہاہے جبکہ کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے غریب طبقہ سے اشیا کے منہ مانگے دام وصول کئے جانے پر بے بسی کی تصویر نظر آتے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی ایچ کیو پاکستان کی نشانی، پوری دنیا کو للکار رہا ،حنیف عباسی

آئی جی اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ،سکیورٹی کا جائزہ

اسلام آباد میں سکیورٹی سخت، شہریوں کو سہولیات دیں، ڈی آئی جی

کچہری چوک منصوبہ، پولیس افسروں کو تعریفی خطوط دیئے گئے

جڑواں شہروں میں سرچ آپریشنز، 32جرائم پیشہ افراد گرفتار

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی،16ہزار لٹرمضر صحت مشروب تلف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل