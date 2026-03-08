صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سول و ملٹری قیادت عوام کو مایوس نہیں کریگی :لیگی رہنما

  • گوجرانوالہ
سول و ملٹری قیادت عوام کو مایوس نہیں کریگی :لیگی رہنما

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پاکستان مسلم لیگ (ن)کے مقامی رہنماؤں اقبال صدیق سدھو، جمشید سلطان ورک،

گلزار احمد باٹھ اور محمد آصف مٹو نے کہا ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت ملک کے دفاع اور سالمیت کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے اور وہ پاکستان کے باشعور عوام کو کبھی مایوس نہیں کرے گی پاکستان کی موجودہ قیادت نے دانشمندی، بصیرت اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیاں ملک کے دفاع کی مضبوط ضمانت ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر میں جدید ترین پارک کی جلد تعمیر کا ہدف

نگہبان کارڈ،جنوبی پنجاب کے45لاکھ گھرانوں کو ریلیف فراہمی

عظمیٰ بخاری کا عبدالرحمٰن کانجو کی والدہ کی وفات اظہار تعزیت

اکرم جاوید نے ایکسین میلسی کا دوبارہ چارج سنبھال لیا

21 رمضان پر امام بارگاہوں کے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

موبائل چھیننے کی کوشش ،مزاحمت پر شہری گولی لگنے سے زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل