صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدنان شکر گورائیہ کی جانب سے بلال فاروق تارڑ کے اعزاز میں افطار ڈنر

  • گوجرانوالہ
عدنان شکر گورائیہ کی جانب سے بلال فاروق تارڑ کے اعزاز میں افطار ڈنر

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سابق سیکرٹری بار عدنان شکر گورائیہ ایڈووکیٹ اور صدر انجمن پٹواریاں پنجاب شاہد عنصر گورائیہ کی طرف سے ممبر قومی اسمبلی بلال فاروق تارڑ کے اعزاز میں افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔

اس موقع پر مسلم لیگ ن کے رہنما عنصر محمود سندھو،عرفان مظفر چیمہ،اعجاز بھٹی،عمر گوندل،حمزہ سماں،عدنان چیمہ ،نبیل چیمہ ایڈوو کیٹ ،اعجاز بھٹی،ذیشان اوپل،میاں چاند، میاں عثمان ،حافظ منور بھی موجود تھے۔ عدنان شکر گورائیہ نے کہا کہ خدمت کے سفر میں وہ اور ان کا خاندان بلال فاروق تارڑ کیساتھ کھڑا ہے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر وہ اہم عہدے پر الیکشن لڑنے کا اعلان بھی کرینگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لیسکو:اوور بلنگ،صارفین سے ہزاروں اضافی یونٹ چارج

ہسپتالوں میں مریضوں کی منتقلی ، بہتر کوآرڈینیشن پراجلاس

پاکستان خطے میں امن کیلئے کردار ادا کرے :اپوزیشن جماعتیں

یوم علیؓ:صوبہ میں30 ہزار پولیس افسر و اہلکارڈیوٹی دینگے

صوبائی وزیر کاحلقے کادورہ ،مسائل حل کئے جارہے :بلال یاسین

2ڈویژنزکی پولیس کی کارکردگی کاجائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس