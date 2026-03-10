صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کنجاہ میں نرسوں کی کمی کا نوٹس

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کنجاہ میں نرسوں کی کمی کا نوٹس

گجرات، لالہ موسیٰ(سٹی رپورٹر، نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر نورالعین نے ٹی ایچ کیو ہسپتال کنجاہ کا دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔

ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں نرسز کی کمی کا بھی نوٹس لیا اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر غمخوار حسین شاہ کو ہدایت کی کہ نرسز کی کمی کو پورا کرنے کیلئے محکمہ صحت کو فوری ریفرنس ارسال کیا جائے۔ انہوں نے لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک کنجاہ کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ رواں ہفتے سے جاگنگ ٹریک کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا جائیگا۔ علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی انسداد بیگری مہم، 10 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا جنہیں قانونی و فلاحی کارروائی کیلئے گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

قلعہ کہنہ قاسم باغ بحالی، 50 کروڑ کے اضافی فنڈز جاری

جنگ ،غیر معمولی اقدامات وقت کا تقاضا ہیں : ثاقب خورشید

پاک فوج ملکی سلامتی کی ضامن قوم کو فخر ہے : عثمان طاہر جپہ

چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری نقدی و سامان سے محروم

آئل ٹینکر کی موٹرسائیکل کو ٹکر خاتون جاں بحق ، 2 بچے زخمی

ٹرانس جینڈر زکے گرو کی خاتون سے زیادتی، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس