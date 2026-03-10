صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا علی پور چٹھہ گوندلانوالہ روڈ کی تعمیر و توسیع کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا علی پور چٹھہ گوندلانوالہ روڈ کی تعمیر و توسیع کا جائزہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے روڈ انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ کے تحت علی پور چٹھہ (گوندلانوالہ روڈ) کا دورہ کیا۔ دورہ کے موقع پر انہوں نے روڈ کی توسیع و تعمیر کے جاری منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔

انہوں نے روڈ کے اطراف سیوریج و ڈرین نالے کی تعمیر کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے روڈ کے اطراف عارضی تجاوزات پر د کانداروں کو تنبیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام تر تجاوزات کو فوری روڈ سے ختم کریں اور دوبارہ تجاوزات سے باز رہیں ورنہ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ قبل ازیں ڈپٹی کمشنر نے جی ٹی روڈ سٹی فلائی اوور گوندلانوالہ چوک سے پرانے ریلوے سٹیشن تک کا دورہ کیا اور صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لیسکو:اوور بلنگ،صارفین سے ہزاروں اضافی یونٹ چارج

ہسپتالوں میں مریضوں کی منتقلی ، بہتر کوآرڈینیشن پراجلاس

پاکستان خطے میں امن کیلئے کردار ادا کرے :اپوزیشن جماعتیں

یوم علیؓ:صوبہ میں30 ہزار پولیس افسر و اہلکارڈیوٹی دینگے

صوبائی وزیر کاحلقے کادورہ ،مسائل حل کئے جارہے :بلال یاسین

2ڈویژنزکی پولیس کی کارکردگی کاجائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس