عدالت کا منشیات فروش کو 9سال قید، 80ہزار جرمانے کا حکم
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )ایڈیشنل سیشن جج ملک نثار نے منشیات فروش کو 9 سال قیداور80ہزار جرمانے کا حکم دیدیا ۔ پولیس نے مجرم کو ہتھکڑی لگا کر سزا بھگتنے کیلئے جیل بھجوا دیا ۔ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر رفاقت علی نے فیصلہ کے بعد میڈیا کو بتایا کہ باغبانپورہ پولیس نے 16اگست 2024 کو عالم چوک سے ملزم اسد افتخار عرف چوزہ سے 1کلو 700گرام چرس برآمد ہونے پر مقدمہ درج کیا تھا ۔