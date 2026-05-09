صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں بار کی پولیس کیخلاف ہڑتال ، کچہری میں داخلہ بند

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں بار کی پولیس کیخلاف ہڑتال ، کچہری میں داخلہ بند

کچہری کے مرکزی دروازے پر وکیل کی اسلحہ کے زور پرگاڑی روکنے کے واقعہ کی مذمت

نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر،نمائندہ دنیا )تحصیل بار ایسوسی ایشن نے ڈی ایس پی، ایس ایچ او کوٹ لدھا اور دیگر پولیس اہلکاروں کے خلاف غیر معینہ مدت تک ہڑتال،کچہری میں پولیس کے داخلے پر مکمل پابندی عائد،احتجاج کے باعث پولیس اہلکار ملزموں کے ریمانڈ کیلئے عدالتوں میں پیش نہ ہو سکے ۔بتایاگیا ہے کہ تحصیل بار نوشہرہ ورکاں کے ہنگامی اجلاس میں تھانہ کوٹ لدھا پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر اسلحہ کے زور پر کچہری کے مرکزی دروازے پر رکن تحصیل بار سیٹھ عباس ایڈووکیٹ کی گاڑی روک کر ان پر حملہ کرنے کے واقعہ کی شدید مذمت کی گئی۔ وکلا رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لیا جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔لبار اجلاس میں وکلا برادری نے ڈی ایس پی نوشہرہ ورکاں، ایس ایچ او کوٹ لدھا اور دیگر متعلقہ اہلکاروں کی فوری معطلی، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور فوجداری کارروائی کا مطالبہ کیا۔بار رجیم کی جانب سے جاری ہنگامی نوٹس کے بعد گزشتہ روز تحصیل کچہری میں وکلا برادری سراپا احتجاج رہی، وکلا عدالتوں کے باہر موجود رہے جبکہ پولیس کا کچہری میں داخلہ مکمل طور پر بند رکھا گیااس دوران عدالتی امور بھی شدید متاثر رہے اور کئی مقدمات کی سماعت نہ ہو سکی ۔ صدر تحصیل بار ابوذر مہدی اور جنرل سیکرٹری حافظ سہیل رسول گجر کی جانب سے جاری کردہ نوٹس کے مطابق مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر بغیر ہیلمٹ،لائسنس اسکوٹی پراسمبلی پہنچ گئے

نئے تعینات اور سبکدوش قونصل جنرلز کے اعزاز میں ہائی ٹی کااہتمام

لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے موثر اقدامات کی ہدایت

یونیورسٹی روڈ عوام کیلئے اذیت بن چکی ہے ، منعم ظفر

مسلم ممالک قضیہ فلسطین پس پشت نہ جانے دیں، تنظیم اسلامی

کراچی بار کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف مذمتی قرارداد منظور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا فضل الرحمن کیلئے دعا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پھر وہی مکھڈی حلوہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
معرکۂ حق کے بعد والا پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں … (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
شادیوں پر فضول خرچی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( دوم)
مفتی منیب الرحمٰن