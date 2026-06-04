صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماس ٹرانزٹ منصوبہ مقررہ ٹائم میں مکمل کیا جائے : کمشنر

  • گوجرانوالہ
ماس ٹرانزٹ منصوبہ مقررہ ٹائم میں مکمل کیا جائے : کمشنر

تمام اضلاع میں پیرا کی کارروائیوں کو مزید مؤثر اور شفاف بنایا جائے :خطاب

گوجرانولہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن محمد علی نے کہا ہے کہ ماس ٹرانزٹ کوریڈور منصوبہ گوجرانوالہ کی ترقی، ٹریفک مسائل کے حل اور عوام کو جدید سفری سہولیات فراہمی کیلئے اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ماس ٹرانزٹ منصوبہ کی پیشرفت کے جائزہ اجلاس سے خطاب میں کیا۔ سابق چیف سیکرٹری پنجاب زاہد سعید ،ڈپٹی کمشنر نوید احمد سمیت متعلقہ محکموں کے افسر شریک تھے ۔ مجوزہ روٹس، انفراسٹرکچر کی ضروریات، فزیبلٹی اور آئندہ لائحہ عمل کا جائزہ لیا گیا۔

کمشنر نے ہدایت کی کہ منصوبے کی تکمیل کیلئے تمام متعلقہ ادارے ٹائم لائن کے اندر اندر باہمی تعاون سے مربوط حکمت عملی کے تحت کام کریں تاکہ شہریوں کو جلد از جلد جدید، محفوظ اور معیاری پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت مل سکے ۔ زاہد سعید نے خطاب کرتے کہا ماس ٹرانزٹ کوریڈور منصوبہ دسمبر 2026 تک پایہ تکمیل تک پہنچایاجائے گا۔  کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نے پیرافورس گوجرانوالہ اور گجرات ڈویژن کی کارکردگی بارے ویڈیو لنک جائزہ اجلاس سے خطاب میں پیرا فورس اپنی ذمہ داریاں عوامی خدمت کے جذبے سے انجام دے تاکہ ادارے پر عوام کا اعتماد مزید مستحکم ہو۔ تمام اضلاع میں پیرا کی کارروائیوں کو مزید مؤثر اور شفاف بنایا جائے ۔غیر قانونی سرگرمیوں، تجاوزات پر بلاامتیاز کارروائی کی جائے اور اس سلسلے میں متعلقہ محکموں سے مکمل رابطہ رکھا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب:ٹیپا طرز پر ایجنسیوں کا قیام فائلوں تک محدود

یوای ٹی :تزئین وآرائش کے بعد سوئمنگ پول کاافتتاح

اپنی چھت اپنا گھر ،ڈیڑھ لاکھ مستحقین کو قرضوں کی فراہمی

ڈی جی ایل ڈی اے کا اچھرہ بازار کادورہ

نکاسی آب کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ہدایت

درگاہ بی بی پاک دامن پر مالی بدعنوانی پر سزائیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن