صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:ممکنہ سیلاب سے بچائو کیلئے تیاریوں کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:ممکنہ سیلاب سے بچائو کیلئے تیاریوں کی ہدایت

کشتیاں ، لائف جیکٹس اور دیگر سامان کو فعال رکھا جائے :ڈی سی حافظ آ باد

حافظ آباد(نمائندہ دنیا ، نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر عبدالرزا ق کاکہنا ہے کہ تمام ضلعی محکمے مون سون سیزن اور کسی بھی ہنگامی یا ممکنہ سیلابی صورتحال سے بچاؤ کیلئے تیاریوں و انتظامات کو ہر لحاظ سے یقینی بنائیں ، میونسپل کمیٹی ، واسا، ستھر اپنجاب ایجنسی ، سیوریج نالوں کی صفائی /ڈی سیلٹنگ کاکام مکمل کریں تا کہ بارشوں کے دوران کسی بھی جگہ پر بارشی پانی کے جمع ہونے اور نکاسی آب کامسئلہ پیدا نہ ہو ۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ضلعی افسر وں کے اجلاس کی صدارت کر تے ہوئے کیا۔ڈپٹی کمشنر نے میونسپل کمیٹی ، ضلع کونسل ،ریسکیو 1122،ستھر اپنجاب ایجنسی اور دیگر محکموں کے افسر وں کو ہدایت کی کہ بارشی صورتحال اور نکاسی آب کیلئے اپنی تمام تر مشینری کو فعال بنایا جائے ،اپنے اپنے محکموں میں کنٹرول روم قائم کئے جائیں اور جن علاقوں سے بھی نکاسی آب کے حوالے سے شکایات موصول ہوں وہاں فور ی طو ر پر ٹیمیں بھجوا کر نکاسی آب اور صفائی کے کاموں کو درست کیا جائے ۔ ممکنہ سیلابی صورتحال میں استعمال ہونیوالی کشتیاں ، لائف جیکٹس ، لائف رنگ اور دیگر ضروری سامان کو ہر لحاظ سے فنکشنل بنایا جائے اور قادر آبا د بیراج کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد کو مسلسل مانیٹر کیا جائے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سستے آٹے کا حصول خواب بن گیا،ایک ہفتے میں20روپے کلو اضافہ

پرائمری تک اے آئی تعلیم متعارف کرانے کا فیصلہ

گورنر پنجاب ویمن یونیورسٹی کانووکیشن میں شرکت کریں گے

چوری،ڈکیتی،چھینا جھپٹی کے واقعات،لاکھوں کا نقصان

اوباشوں کی 2لڑکیوں سے زیادتی، مقدمات درج

میاں چنوں :فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ ،ملاوٹی سرخ مرچیں برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن