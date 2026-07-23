صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقبال اعوان کی جانب سے کوٹلہ ڈائیلسز سنٹر کیلئے مشین عطیہ

  • گوجرانوالہ
اقبال اعوان کی جانب سے کوٹلہ ڈائیلسز سنٹر کیلئے مشین عطیہ

چودھری شفقات نے طبی سہولیات ، علاج معالجہ کے حوالے سے بریفنگ دی

گلیانہ (نامہ نگار )سابق چیئرمین یونین کونسل ملکہ اقبال اعوان نے کوٹلہ ڈائیلسز سنٹر کا دورہ کیا چودھری شفقات نے انہیں سنٹر کے مختلف شعبوں کا معائنہ کر ایا ، سنٹر میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، جدید ڈائیلسز مشینوں اور مریضوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اقبال اعوان نے سنٹر کے بہترین انتظامات اور معیاری طبی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کو جدید اور بروقت علاج کی فراہمی عظیم فلاحی خدمت ہے۔

انہوں نے سنٹر کی انتظامیہ، ڈاکٹرز اور طبی عملے کی شبانہ روز خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ادارے دکھی انسانیت کی خدمت کی روشن مثال ہیں اور معاشرے کیلئے قابلِ تقلید کردار ادا کر رہے ہیں۔سابق چیئرمین یونین کونسل ملکہ اقبال اعوان نے سنٹر کو جدید ڈ ائیلسز مشین عطیہ کرنے کا بھی اعلان کیا ۔اس موقع پر عمر فاروق اعوان اور عثمان افضل اعوان سمرالہ بھی موجود تھے ۔چودھری شفقات عدالت نے بتایا کہ کوٹلہ ڈائیلسز سنٹر میں 17 سے زائد جدید ڈائیلاسز مشینیں فعال ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آبادی کے قریب گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز بنانے پر پابندی

300 سے زائد سڑکوں کی تعمیر، بڑے ترقیاتی منصوبے کا اعلان

اپنے محققین کی وجہ سے معرکہ حق جیت لیا،گورنر سندھ

متبادل قانونی فورم سے رجوع نہ کرنے پر درخواست مسترد

لوٹے گئے 36لاکھ روپے چند گھنٹوں کے اندر برآمد

پی ایم اے کا سول اسپتال میں بدعنوانیوں پر نوٹس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن