صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:شاہراہوں پر بڑے پیمانے پر شجرکاری کا فیصلہ

  • گوجرانوالہ
گجرات:شاہراہوں پر بڑے پیمانے پر شجرکاری کا فیصلہ

گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر نورالعین کی زیر صدارت شجرکاری کے فروغ، گرین بیلٹس کی بہتری اور جاری ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ شجرکاری کے منصوبوں پر عملدرآمد کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جاری ترقیاتی منصوبوں میں ہارٹیکلچر کیلئے مختص فنڈز کو مؤثر انداز میں استعمال کرتے ہوئے ضلع بھر میں وسیع پیمانے پر شجرکاری کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں گجرات ،سرگودھا روڈ اور کوٹلہ عرب علی خان روڈ کے سینٹرل میڈینز پر شجرکاری کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانونی ری فلنگ کیخلاف کارروائیاں تیز کی جائیں، ڈپٹی کمشنر

مختلف اقسام کے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹر ارشد احمد وٹو کا ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا اچانک دورہ

شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے گا،ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ

پولیس اہلکاروں کی ذہنی صحت کیلئے کونسلنگ سیشن کا انعقاد

پٹرول کی مصنوعی قلت پیدا نہیں ہونے دی جائیگی ،ڈپٹی کمشنر بھکر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن