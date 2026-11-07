3بجلی چوروں کیخلاف مقدمہ درج
موترہ(نامہ نگار)ایس ڈی او واپڈا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ تھانہ موترہ کے علاقہ حمزہ کھرولیاں ’ڈھولن اورکوٹ مستا میں ملزموں جابر ’جاوید مسیح اور اقبال کو مین تاروں سے بجلی چوری کرتے پکڑلیا،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
ایس ڈی او واپڈا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ تھانہ موترہ کے علاقہ حمزہ کھرولیاں ’ڈھولن اورکوٹ مستا میں ملزموں جابر ’جاوید مسیح اور اقبال کو مین تاروں سے بجلی چوری کرتے پکڑلیا،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
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