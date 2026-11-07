مدرسے جانے والا 14سالہ نوجوان چھ روز سے لاپتہ
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر) گھر سے مدرسے جانے والا 14سالہ نوجوان چھ روز گزرنے کے باوجود واپس نہ آ سکا۔
محلہ برکت پورہ شیش محل، تحصیل وزیرآباد کے رہائشی محمد ندیم کا بیٹا محمد صدیق چھ روز قبل مدرسے جانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر واپس نہ آیا۔ بیٹے کے گھر نہ پہنچنے پر اہلِ خانہ نے اس کی تلاش شروع کر دی، تاہم تاحال اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ محمد ندیم نے تھانہ سٹی پولیس کو اپنے بیٹے محمد صدیق کی گمشدگی کی تحریری اطلاع دے دی ہے ۔
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