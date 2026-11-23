حنان کھوکھر انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے ڈویژنل صدر عمر مغل صدر نومنتخب
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )حنان سعید کھوکھر ایڈووکیٹ انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے گوجرانوالہ ڈویژن کے صدر جبکہ عمر فاروق مغل ایڈووکیٹ ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کے صدر نومنتخب ہو گئے ۔
اس سلسلے میں ڈائریکٹر انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن ورلڈ وائیڈ و صدر انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن ورلڈ وائیڈ بیرسٹر مرزا صفدر اقبال اور چیئرمین انٹرنیشنل ریلیشنز بیرسٹر غلام مصطفی نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دئیے ۔
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