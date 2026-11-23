ہارویسٹر سمیت ٹریکٹر الٹنے سے 1شخص جاں بحق، 2زخمی
حافظ آباد (نمائندہ دنیا) حافظ آباد شیخوپورہ روڈ پر جوریاں پل کے قریب ٹریکٹر اور اس کے ساتھ منسلک ہارویسٹر مشین الٹنے کے حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ دو افراد شدید زخمی ہو گئے ۔
ریسکیو 1122 کے مطابق خراب ہارویسٹر مشین کو ٹریکٹر کی مدد سے لے جایا جا رہا تھا کہ اس دوران ٹریکٹر ڈرائیور نے ایک دوسری ٹریکٹر ٹرالی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ٹریکٹر اور ہارویسٹر مشین بے قابو ہو کر الٹ گئے ۔ریسکیو اہلکاروں کے مطابق ایک شخص موقع پر پہنچنے سے قبل ہی دم توڑ چکا تھا، جبکہ دو افراد شدید زخمی ہوئے ۔
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