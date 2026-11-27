انتقال پر ملال
ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار)معروف بزنس مین سیٹھ سیف اﷲ کی اہلیہ، مشفق الرحمن المعروف سیٹھ مٹھو کی بھابھی، سیاسی رہنما لالہ احسان اﷲ انصاری کی ہمشیرہ انتقال کر گئیں ،مرحومہ کو مقامی قبرستان کنڈن سیان میں سپرد خاک کردیا گیا ۔
معروف بزنس مین سیٹھ سیف اﷲ کی اہلیہ، مشفق الرحمن المعروف سیٹھ مٹھو کی بھابھی، سیاسی رہنما لالہ احسان اﷲ انصاری کی ہمشیرہ انتقال کر گئیں ،مرحومہ کو مقامی قبرستان کنڈن سیان میں سپرد خاک کردیا گیا ۔
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