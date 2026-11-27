حادثے میں پیرا فورس کا اہلکار جاں بحق
لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا )سرائے عالمگیرمیں پیرا فورس کا اہلکار کارکی ٹکرسے جاں بحق ہو گیا ۔ڈھوک مرید کا رہائشی 24 سالہ عدیل موٹرسائیکل پر جارہاتھاکہ میرپور روڈ پر کار سوار خاتون نے ٹکر مار دی ، زخمی ہسپتال میں دم توڑ گیا ۔
سرائے عالمگیرمیں پیرا فورس کا اہلکار کارکی ٹکرسے جاں بحق ہو گیا ۔ڈھوک مرید کا رہائشی 24 سالہ عدیل موٹرسائیکل پر جارہاتھاکہ میرپور روڈ پر کار سوار خاتون نے ٹکر مار دی ، زخمی ہسپتال میں دم توڑ گیا ۔
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