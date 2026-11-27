کمشنر کا نوئکے تا دیوان روڈ کو موٹر وے سے منسلک کرنے کے روٹ کا جائزہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ و گجرات ڈویژن محمد علی نے نوئکے تا دیوان روڈ نئی سڑک اور اسے سیالکوٹ موٹروے سے منسلک کرنے کے مجوزہ روٹ کا دورہ کیا اور منصوبے کی اہمیت، روٹ کی موجودہ صورتحال، مجوزہ تعمیراتی سرگرمیوں اور مختلف تکنیکی و انتظامی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نوید احمد بھی ہمراہ تھے ۔
کمشنر گوجرانوالہ و گجرات ڈویژن محمد علی نے نوئکے تا دیوان روڈ نئی سڑک اور اسے سیالکوٹ موٹروے سے منسلک کرنے کے مجوزہ روٹ کا دورہ کیا اور منصوبے کی اہمیت، روٹ کی موجودہ صورتحال، مجوزہ تعمیراتی سرگرمیوں اور مختلف تکنیکی و انتظامی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نوید احمد بھی ہمراہ تھے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments