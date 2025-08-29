ضرورت سے زیادہ سی سی ٹی وی نگرانی بھی ہراسگی، فوزیہ وقار
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) وفاقی محتسب برائے انسدادِ ہراسیت (فوسپا) نے فیصلہ دیا ہے کہ ملازمین کی مسلسل اور ضرورت سے زیادہ سی سی ٹی وی نگرانی بھی دفتری ہراسگی ہے۔
یہ فیصلہ سنیِم افشین بنام اظہر عباس سی ای او یاشل انگلش ہاؤس کے کیس میں آیا، وفاقی محتسب نے ثبوت دیکھنے کے بعد فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ملزم نے بلا وجہ اور جان بوجھ کر نگرانی کی یہاں تک کہ سی سی ٹی وی کے سکرین شاٹس شکایت کنندہ کو بھیج کر ایک خوفناک اور دباؤ والا ماحول پیدا کیا۔ وفاقی محتسب فوزیہ وقار نے سنیِم افشین کو 50ہزار روپے ہرجانہ ادا کرنیکا حکم دیا اور ملزم کی سرزنش کی۔ انہوں نے لازمی دفتری اصلاحات و انکوائری کمیٹی بنانے کا حکم دیا اور کہا ضابطۂ اخلاق کو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں نمایاں جگہ پر آویزاں کیا جائے۔