صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضرورت سے زیادہ سی سی ٹی وی نگرانی بھی ہراسگی، فوزیہ وقار

  • اسلام آباد
ضرورت سے زیادہ سی سی ٹی وی نگرانی بھی ہراسگی، فوزیہ وقار

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) وفاقی محتسب برائے انسدادِ ہراسیت (فوسپا) نے فیصلہ دیا ہے کہ ملازمین کی مسلسل اور ضرورت سے زیادہ سی سی ٹی وی نگرانی بھی دفتری ہراسگی ہے۔

یہ فیصلہ سنیِم افشین بنام اظہر عباس سی ای او یاشل انگلش ہاؤس کے کیس میں آیا، وفاقی محتسب نے ثبوت دیکھنے کے بعد فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ملزم نے بلا وجہ اور جان بوجھ کر نگرانی کی یہاں تک کہ سی سی ٹی وی کے سکرین شاٹس شکایت کنندہ کو بھیج کر ایک خوفناک اور دباؤ والا ماحول پیدا کیا۔ وفاقی محتسب فوزیہ وقار نے سنیِم افشین کو 50ہزار روپے ہرجانہ ادا کرنیکا حکم دیا اور ملزم کی سرزنش کی۔ انہوں نے لازمی دفتری اصلاحات و انکوائری کمیٹی بنانے کا حکم دیا اور کہا ضابطۂ اخلاق کو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں نمایاں جگہ پر آویزاں کیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا ، گندگی سے شہری پریشان

ایم ڈی واسا کا عابد شیر علی ، میاں طاہر جمیل کیساتھ نیاموآنہ کا دورہ

ضلعی انتظامیہ کے تمام ادارے الرٹ ہیں:ڈی سی جھنگ

اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا سیلاب کے حوالے سے حساس علاقوں کا دورہ

ادویات، راشن ،ضروری سامان کا سٹاک کر لیا :نعیم سندھو

الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ کا اجلاس ، سیلاب پر تشویش

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ