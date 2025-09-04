صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصباح کھر کی تھائی سفیر سے ملاقات، ISCمیں شرکت کی دعوت

  • اسلام آباد
اسلام آباد ( دنیا رپور ٹ ) چیئرمین سینیٹ کی مشیر مصباح کھر نے تھائی لینڈ کے سفیر رونگ وْدھی ویرا بْتر سے تھائی سفارتخانہ اسلام آباد میں ملاقات کی۔

 مصباح کھر نے تھائی سفیر کوانٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس (ISC) کے بارے میں آگاہ کیا اور تھائی لینڈ کی پارلیمان کے سپیکر کو 11 اور 12 نومبر 2025 کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والے اجلاس میں باضابطہ شرکت کی دعوت دی۔ مصباح کھر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان فیصلہ سازی کے عمل میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ آگے لانے کے لیے پرعزم ہے ۔

