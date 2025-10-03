سروائیکل کینسر تیزی سے پھیل رہا روک تھام ضروری، ماہرین صحت
اسلام آباد (نامہ نگار) ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ پاکستانی خواتین میں سروائیکل کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ ملک میں خواتین کا دوسرا سب سے عام سرطان بن چکا ہے۔
بچیوں کو اس مہلک مرض سے محفوظ رکھنے کیلئے انسانی ایچ پی وی ناگزیر ہے۔ ویکسی نیشن مہم آگاہی کی کمی اور منفی پروپیگنڈے کے باعث خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی، مستقبل میں جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار پالیسی ادارہ پائیدار ترقی کے زیر اہتمام خواتین میں بڑھتے ہوئے سروائیکل کینسر سے بچائوکے حوالے سے منعقدہ سیمینار میں کیا۔