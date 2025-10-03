ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائے جائے، ڈی سی مری
مری(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی کی زیر صدارت مری ڈیویلپمنٹ پلان کے سلسلے میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا، اجلاس میں ڈی پی او مری آصف امین اعوان سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔
ڈی سی مری کو مختلف محکموں کے افسران نے مری میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر مری نے ترقیاتی کاموں کی رفتار اور معیار کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ عوامی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے۔ انہوں نے شفافیت، پائیداری اور بہترین کارکردگی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ مری شہر کی بہتر منصوبہ بندی، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور سیاحتی ڈھانچے کی مضبوطی کیلئے ایک مؤثر حکمت عملی ترتیب دینا تھا۔