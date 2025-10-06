صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم ممالک میں بربریت پر عالمی برداری کی خاموشی افسوسناک ہے، آغا سید حسین مقدسی

  • اسلام آباد
مسلم ممالک میں بربریت پر عالمی برداری کی خاموشی افسوسناک ہے، آغا سید حسین مقدسی

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ فرزندان امامِ جعفر صادق علیہ السلام کو مادیت پرستانہ نظریات سے بچانا دور جدید کا بڑا چیلنج ہے۔

 ماہانہ تربیتی ورکشاپ ’’قویم‘‘ کی پہلی نشست سے خطاب کرتے ہوئے علامہ انہوں نے کہا کہ شیاطین ثلاثہ کی سازشوں کے نتیجے میں مسلم ممالک میں بربریت کا بازار گرم ہے، خون مسلم کی ارزانی نے اہل دل کو خون کے آنسوؤں سے رلا دیا اور افسوس ناک بات یہ ہے کہ مسلم شاہان و حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ٹیکسٹائل بحران،مزید صنعتی یونٹس بند،لاکھوں افراد بیروزگار ہونے کا خدشہ

سیلابی نقصانات کا سروے فوری مکمل کرنے کاحکم

تعلیم ہی قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے :عثمان طاہر جپہ

موچی والا گرلز ہائی سکول میں اساتذہ کے اعزاز میں تقریب

سیلابی تباہ کاریاں روکنا،ڈیموں کی تعمیر ناگزیر:زین قریشی

بی زیڈیو:فارمیسی فیکلٹی میں نئے طلبہ کی تعارفی تقریب کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر