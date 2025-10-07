صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمرجنسی اینڈ ر سپانس کمیٹی کی ڈینگی اقدامات تیز کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
ایمرجنسی اینڈ ر سپانس کمیٹی کی ڈینگی اقدامات تیز کرنیکی ہدایت

تمام محکمے الرٹ، بارش کے باعث پیش آنیوالی مشکلات دورکی جا ئیں، ڈی سی راولپنڈی

راولپنڈی(نیوز رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر حسن وقار چیمہ اور رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب کی صدارت میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی اینڈ ر سپانس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات دانیال چودھری ،پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات پنجاب شازیہ رضوان سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ بتایا گیا کہ راولپنڈی میں ڈینگی کے مری، اسلام آباد، چکوال، اٹک اور دیگر اضلاع کے مریض بھی شمار ہوتے ہیں جس سے کیسز کی مجموعی تعداد زیادہ نظر آتی ہے جبکہ راولپنڈی کے حقیقی مریضوں کی تعداد اس سے کہیں کم ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا ئیں ، کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی ۔ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر حسن وقار چیمہ نے شہر میں ہونے والی بارش کے بعد تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے اور نکاسی آب کے انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ۔ انہوں نے کہا کہتمام محکمے الرٹ رہیں، بارش کے باعث پیش آنیوالی مشکلات دورکی جا ئیں ، واسا، راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ،ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور دیگر محکمے فیلڈ میں موجود رہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب ـ:1لاکھ 47ہزار ایکڑ کپاس تباہ: ہدف میں 5لاکھ بیلزکمی

نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے مزید چار مریضوں کی تصدیق

متاثرہ علاقوں میں فلڈ سروے شفاف اور تیز کیا جائے :عمرانہ توقیر

ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، حاضری چیک کی

سرکاری اراضی پر گندم کی کاشت کو ترجیح دی جائے :ڈپٹی کمشنر

میل پروگرام تعلیمی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوگا :ثاقب خورشید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس