ہیلتھ کارڈ فعال، باغ کو بگ سٹی کا درجہ دیدیا، فیصل راٹھور

  • اسلام آباد
آئندہ حکومت بھی پیپلز پارٹی بنائے گی ،وزیر اعظم آزادکشمیر کا خطاب

باغ (دنیا نیوز) وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ فعال اور باغ کو بگ سٹی کا درجہ دیدیا۔باغ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا 2026 میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی، آزاد کشمیر میں عوامی راج قائم ہو چکا، ہیلتھ کارڈ کو کابینہ کی منظوری سے دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے ، ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ہر شہری 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کرا سکے گا، ریاستی معاملات کے حل میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔فیصل ممتاز راٹھور نے باغ میں ٹیچنگ ہسپتال کے قیام کا اعلان بھی کیا اور کہا نوجوانوں کے لیے باغ میں یونیورسٹی کیمپس قائم کیا جائے گا۔

 

