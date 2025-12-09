صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنرز پر اجیکٹس کی پریذنٹیشن تیار رکھیں،کمشنر راولپنڈی

  • اسلام آباد
ہسپتالوں کے دورے کر کے تمام ڈیٹا کی رپورٹ مرتب کی جا ئے ، عا مر خٹک

 راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر خٹک کی زیر صدارت ڈویژنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ کمشنر عامر خٹک نے ہدایات د یں کہ تمام ڈپٹی کمشنرز اپنے تمام جاری اور متوقع پراجیکٹس کی تفصیلی بریفنگ اور پریذنٹیشن تیار رکھیں۔ ہر ڈسٹرکٹ کے فوکل پرسنز کورٹ کیسز کی تفصیلات تیار رکھیں اور اپنی سالانہ کارکردگی رپورٹس جمع کرائیں ۔انہوں نے ریونیو ڈیپارٹمنٹ کو ہدایت کی کہ اپنے ڈسپلن کو مینٹین رکھیں۔ صحت کے حوالے سے کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ تمام ڈپٹی کمشنرز ہسپتالوں کے دورے کریں، تمام ڈیٹا کی رپورٹ مرتب کریں اور اگر کوئی کام زیر التوا رہے تو آپس میں میٹنگ کر کے تمام امور مکمل کریں۔ 

 

