راولپنڈی: تین منشیات سپلائرز کو سزا،جرمانہ

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبر نگار) معزز عدالت نے مجرم عمر فاروق کو 20 سال قید ، 8 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی ،مجرم سے 12 کلوگرام چرس برآمد ہونے پر پیرودھائی پولیس نے۔۔

 مئی 2025 میں گرفتار کیا تھا،مجرم شکیل کو 9 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی، مجرم سے 1 کلو 828 گرام چرس برآمد ہونے پر تھانہ پیرودھائی پولیس نے جنوری 2025 میں گرفتار کیا تھا،مجرم فرمان خان کو 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، مجرم سے 1 کلو 520 گرام چرس برآمد ہونے پر تھانہ نصیر آباد پولیس نے جون 2025 میں گرفتار کیا تھا۔

 

