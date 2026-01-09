صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:گھرکی چھت سے پھندالیکرنوجوان کی خودکشی

  • اسلام آباد
اسلام آباد:گھرکی چھت سے پھندالیکرنوجوان کی خودکشی

اہلخانہ نے یاسرمسیح کوصبح چھت سے لٹکا دیکھ کرہسپتال پہنچایا،مگروہ دم توڑ چکاتھاواقعہ جی سیون ٹو میں پیش آیا،پولیس نے موقع پرپہنچ کرکارروائی شروع کردی

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )تھانہ آبپارہ کے علاقے جی سیون ٹومیں 22 سالہ نوجوان نے مبینہ طور پر خودکشی کرلی،یاسر ولد طارق مسیح، ساکن کرسچن کالونی، جی سیون ٹونے گھر کی چھت کے ساتھ پھندا ڈال کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا،صبح کے وقت اہلِ خانہ نے جب یاسر کو چھت سے لٹکے دیکھا تو اسے فوراً پمز ہسپتال منتقل کیا ، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی وفات کی تصدیق کردی،واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی، جبکہ مزید قانونی کارروائی اور تفتیش جاری ہے تاکہ واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جاسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ضلع گجرات: 22 کروڑ 40 لاکھ کے 5 منصوبے منظور

اشیائے خورونوش کی قیمتوں کا ازسر نو تعین نا جائز منافع خوری گرانفروشی پر سخت کاروائی کی ہدایت

صوبائی وزیر بلال یاسین کا ضلع گجرات میں اربن فلڈنگ کاجائزہ

لرننگ لائسنس حصول ،سیالکوٹ میں پہلے ماڈل کیبن کا افتتاح

اے سی حافظ آباد کا میرج ہالز میں ون ڈش پرعملدرآمد کا جائزہ

سکول کی سالانہ تقریب ،انعامات بیسٹ ٹیچرز ایوارڈ زتقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ