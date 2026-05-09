مسلح افراد کی پولیس پر فائرنگ 3ملزم گرفتار ،ایک فرار
راولپنڈی (خبر نگار)تھانہ نصیر آباد کے علاقہ میں موٹرسائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کردی ،ایک زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار، چوتھا فرار ہوگیا۔۔
، مقدمہ درج کر لیا گیا ۔گرفتار ملزمان سے شہری سے گن پوائنٹ پر چھینا گیا موٹرسائیکل اور اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے ، ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق گرفتار ڈاکو قبل ازیں اسلام آباد میں ڈکیتی اور ناجائز اسلحہ کے مقدمات میں ملوث اور ریکارڈ یافتہ ہے۔ ، نصیرآباد پولیس نے رات گئے مشکوک جانتے ہوئے موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔