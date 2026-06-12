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ٹریفک میں رکاوٹ ڈالنے پر 30گاڑیوں کو چالان

  • اسلام آباد
ٹریفک میں رکاوٹ ڈالنے پر 30گاڑیوں کو چالان

اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی کارروائی ،11بسیں تھانے بند

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے آئی جے پی روڑ پر کھڑی بسوں کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کے معاملے پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے 11 بسوں کو تھانے منتقل کر دیا ہے ۔ اس کے علاوہ اتھارٹی کی جانب سے 30 گاڑیوں کے چالان بھی کیے گئے ۔یہ کارروائیاں چئیرمین اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی ہدایات پر کی گئیں۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مخصوص بس اسٹینڈز اور سٹاپس کے علاوہ گاڑیوں کو روڑ پر رکنے کی کوئی اجازت نہیں ہے ۔ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق ٹریفک کی روانی میں خلل پیدا کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ چئیرمین اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ 

 

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