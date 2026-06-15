صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

8ملزمان گرفتار، 53لٹر شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد

  • اسلام آباد
8ملزمان گرفتار، 53لٹر شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد

صدر واہ پولیس نے 2، چکلالہ، صادق آباد سے ایک، ایک ملزم پکڑا گیا، مقدمات درج

 راولپنڈی (این این آئی) سول لائنز پولیس نے دو افراد کو حراست میں لے کر 15لٹر شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا، صدر واہ پولیس نے دو افراد کو حراست میں لے کر 13لٹر شراب برآمد کی، چکلالہ پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر 10لٹر شراب برآمد کی، صادق آباد پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر 10لٹر شراب برآمد کی، واہ کینٹ پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر 5لٹر شراب برآمد کی، رتہ امرال پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر اسلحہ برآمد کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ٹرانسپورٹ اصلاحات ناکام مسافروں کو ڈبہ نما گاڑیوں میں ٹھونس دیا جاتا

جائیدادوں کے درستگی ریکارڈ ’’ فرد‘‘ کے مسائل حل کریں ،کمشنر

محرم :پپلاں امام بارگاہ میں موک ایکسرسائز کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد کا دورہ

پھلروان کا حق بحال کروائینگے‘ وزیر مملکت مختار بھرتھ

میانی سٹیڈیم کا افتتاح محرم کے بعد کیا جائیگا،صہیب احمد بھرتھ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر