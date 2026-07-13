صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

او آئی سی وزارتی کانفرنس خواتین اہم سنگ میل ہوگی ،سیدال خان

  • اسلام آباد
او آئی سی وزارتی کانفرنس خواتین اہم سنگ میل ہوگی ،سیدال خان

آئندہ دو برس کیلئے کانفرنس کی سربراہی پاکستان کیلئے اعزاز ہے، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان ناصر نے نویں او آئی سی وزارتی کانفرنس برائے خواتین میں شرکت کیلئے پاکستان آنے والے اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) کے رکن ممالک کے وزراء، اعلیٰ حکام اور وفود کا پرتپاک خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس اہم بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے ۔ او آئی سی ممالک میں خواتین کا سماجی، معاشی اور سیاسی بااختیار بنانا چیلنجز اور آگے کا راستہ کے موضوع پر منعقد ہونے والی کانفرنس مسلم دنیا میں خواتین کی تعلیم، صحت، معاشی شمولیت، کاروباری مواقع، ٹیکنالوجی تک رسائی اور قیادت کے فروغ کے لیے مشترکہ حکمتِ عملی مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ پاکستان آئندہ دو برس کے لیے او آئی سی وزارتی کانفرنس برائے خواتین کی سربراہی سنبھال رہا ہے ، جو ملک پر رکن ممالک کے اعتماد کا مظہر ہے ۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان خواتین کو بااختیار بنانے ، صنفی مساوات کے فروغ اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کیلئے او آئی سی ممالک کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مریم نوازکی متوقع آمد ،ن لیگ شعبہ خواتین کی تیاریوں کا آغاز

مختار احمد بھرتھ سے تحریک تحفظ پھلروان کے نوجوانوں کے وفد کی ملاقات

غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ عوام کے لئے عذاب بن گئی

ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر پچیس ہزار روپے نقدی چھین لی

دو عورتوں کو اغوا کر لیا گیا

گھر میں گھس کر قتل کی کوشش،6ملزمان کے خلاف مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر