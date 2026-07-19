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پنڈدادنخان، 16سالہ لڑکا نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق

  • اسلام آباد
پنڈدادنخان، 16سالہ لڑکا نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق

کھیوڑہ (نمائندہ دنیا) تحصیل پنڈدادن خان میں آزمائشی بنیادوں پر جاری جلالپور شریف نہر میں 16سالہ نوجوان رحمان نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت نوجوان کو نہر سے باہر نکالا اور فوری طبی امداد فراہم کی، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا۔

 تحصیل پنڈدادن خان میں آزمائشی بنیادوں پر جاری جلالپور شریف نہر میں 16سالہ نوجوان رحمان نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت نوجوان کو نہر سے باہر نکالا اور فوری طبی امداد فراہم کی، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا۔

 

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