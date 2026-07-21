عامر بلوچ سیکرٹری سیاسی امور و پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی اسلام آباد مقرر
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )امیر جماعت اسلامی اسلام آباد انجینئر نصراللہ رندھاوا نے تنظیمی امور کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران کا تقرر کر دیا ہے۔
عامر بلوچ کو سیکرٹری سیاسی امور و پبلک ایڈ کمیٹی، حسن جاوید کو صدر لیگل افیئرز کمیٹی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسی طرح رب نواز ملک کو سیکرٹری اطلاعات مقرر کیا گیا ہے ۔
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