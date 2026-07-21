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پاکستان کی ماحولیاتی صورتحال سے متعلق تشویشناک حقائق

  • اسلام آباد
پاکستان کی ماحولیاتی صورتحال سے متعلق تشویشناک حقائق

اسلام آباد(نامہ نگار) اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام پالیسی ادارہ برائے پائیدار ترقی اور وزارتِ موسمیاتی تبدیلی کے اشتراک سے منعقدہ مشاورتی اجلاس میں پاکستان کی ماحولیاتی صورتحال سے متعلق تشویشناک حقائق سامنے آئے ہیں۔۔۔

 خواہ نمائندگی نہیں مل سکی تاہم اب اس خلا کو پر کرنے کے لئے عملی اقدامات کئے جا رہے ہیں تاکہ نئی نسل قومی فیصلوں میں موثر کردار ادا کر سکے ۔ ریسرچ ایسوسی ایٹ نیلم پری نے اجلاس کے شرکائکو رپورٹ کے ابتدائی نتائج سے آگاہ کیا جو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ڈی پی ایس آئی آر فریم ورک کے تحت مرتب کئے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ رپورٹ میں پاکستان کی فضائی آلودگی کو سب سے سنگین مسائل میں شمار کیا گیا ہے۔ 

 

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