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جی نائن مرکز کی اہم شاہراہ پر غیر قانونی موٹرسائیکلوں کی خرید وفروخت جاری

  • اسلام آباد
جی نائن مرکز کی اہم شاہراہ پر غیر قانونی موٹرسائیکلوں کی خرید وفروخت جاری

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) جی نائن مرکز کراچی کمپنی کی اہم شاہراہ پر غیر قانونی موٹرسائیکلوں کی خرید وفروخت کا سلسلہ جاری ہے۔۔۔

 شہریوں کے مطابق ایسے موٹرسائیکل بھی فروخت کیے گئے جو ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ۔غیر قانونی موٹرسائیکلوں کی خرید و فروخت کرنے والوں نے دونوں طرف اور مارکیٹ کی جانب جانے والا راستہ بھی بلاک کررکھا ہے۔ 

 

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