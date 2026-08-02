صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرچ آپریشنز ،8مشکوک افراد ،18موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
سرچ آپریشنز ،8مشکوک افراد ،18موٹر سائیکل تھانے بند

350 افراد، 219گھروں ، ایک ہوٹل ،164موٹر سائیکلوں اور 90گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارالحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومنگ اینڈسرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔اس سلسلے میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اور کومنگ آپریشن کیے گئے ۔سرچ آپریشنز کے دوران 350 افراد، 219 گھروں، 39 دکانیں، ایک ہوٹل ،164 موٹر سائیکلوں اور 90 گاڑیوں کو چیک کیا گیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے آٹھ مشکوک افراد اور 18 موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل بھی کیا گیا۔مزید براں غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے مختلف بور کے دو پستول معہ ایمونیشن بھی برآمد کئے گئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لاہور ہائیکورٹ میں موسم گرما کی تعطیلات کے پانچویں ہفتے کا ججز روسٹر جاری

نوجوان ڈاکٹرز کیلئے ای سی جی کی تشخیصی مہارتوں پر ورکشاپ

ڈی سلٹنگ ، عملہ ،مشینری فراہمی کیلئے ڈی جی واسا کو ہدایت

پی ایچ اے :ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنانیکی ہدایت

رات کو ترقیاتی کاموں کے اطراف لائٹس انتظامات کے احکامات

دربار اپگریڈیشن :ڈیڈلائن کے باجود منصوبہ مکمل نہ ہوسکا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل