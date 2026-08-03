صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جائیکا کے صدر کا دورہ پاکستان ، اہم شخصیات سے ملیں گے

  • اسلام آباد
جائیکا کے صدر کا دورہ پاکستان ، اہم شخصیات سے ملیں گے

دورے کے دوران ڈاکٹرینا کا جا ئیکا کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ بھی کرینگے

اسلام آباد (دنیا رپورٹ )جاپان انٹر نیشنل کو آپریشن ایجنسی ( جائیکا ) کے صدر ڈا کٹرینا کا کی یو ٹیم کے ہمراہ پاکستان کاسرکاری دورہ کریں گے ۔ یہ ڈاکٹرینا کا کا پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ ہے جبکہ 2020 کے بعد کسی بھی جائیکا صدر کا پاکستان کا پہلا دورہ بھی ہے ۔ پاکستان کے اپنے پہلے دورے کے دوران ڈاکٹرینا کا جا ئیکا کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کریں گے ۔ وہ وزیر اعظم پاکستان ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وصوبائی حکومت کے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے ۔ جاپان کی سرکاری ترقیاتی معاونت ( اوڈی اے ) پر عمل درآمد کرنے والے ادارے کی حیثیت سے ، جائی کا گزشتہ 70 برس سے زائد عرصے سے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے ۔ دورے کی نمایاں سرگرمیوں میں ڈاکٹرینا کا کا فیصل آباد واٹر سپلائی امپروومنٹ پرا جیکٹ کے مختلف منصوبہ جاتی مقامات کا دورہ شامل ہے ، جو پاکستان میں جاپان کے نمایاں شہری بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں سے ایک ہے۔

پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آبا دکو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور شہری توسیع کے باعث محفوظ پینے کے پانی کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کرنے میں طویل عرصے سے چیلنجز کا سامنا ہے ۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جائیکا نے 2016 سے 2019 کے دوران \\\" فیصل آبا دواٹر سپلائی ،سیوریج اینڈ ڈر پیچ ماسٹر پلان\\\" کی تیاری میں معاونت فراہم کی ، جس کے تحت 2038 تک پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کی پائیدار خدمات کے لیے ایک جامع لائحہ عمل مرتب کیا گیا۔ اس ماسٹر پلان کی بنیاد پر ، جائیکا نے \\\" فیصل آباد میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور پانی کی تقسیم کے نظام کی بہتری کے منصوبے \\\" کے لیے مجموعی طور پر 4.094 ارب جاپانی بین کی گرانٹ فراہم کی۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھا میں آٹا مافیا بے قابو، انتظامیہ کی مبینہ خاموشی سے روٹی عوام کی پہنچ سے دور

ڈی پی او سرگودھا کا سیف سٹی اور پولیس کنٹرول روم کا دورہ

کوٹ مومن،اسسٹنٹ کمشنر کا للیانی پولنگ سٹیشن کا دورہ

محکمہ آبپاشی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے ‘مختار احمد بھرتھ

حضرت داتا گنج بخش کے سالانہ عرس کی مناسبت سے پروقار محفل کا انعقاد

پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا،شازیہ بانو بٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر