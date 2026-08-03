تتلے عالی سے ماں بیٹی اغوا
تتلے عالی(نامہ نگار ) ماں بیٹی سمیت اغوا ہو گئی۔ نواحی گاؤں کرڑ کے رہائشی امجد کی بیوی(ش)اور8سالہ بیٹی ایمن کو ذوہیب سکنہ کرڑ نے گھر سے اغوا کرلیا،واپسی کے مطالبہ پر ملزم کی امجد کو دھمکیاں ، مقدمہ درج کرلیا گیا ۔
ماں بیٹی سمیت اغوا ہو گئی۔ نواحی گاؤں کرڑ کے رہائشی امجد کی بیوی(ش)اور8سالہ بیٹی ایمن کو ذوہیب سکنہ کرڑ نے گھر سے اغوا کرلیا،واپسی کے مطالبہ پر ملزم کی امجد کو دھمکیاں ، مقدمہ درج کرلیا گیا ۔
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