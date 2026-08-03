صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مون سون بارشیں : مہنگی سبزیاں خریدنا بھی غریبوں کیلئے محال

  • لاہور
مون سون بارشیں : مہنگی سبزیاں خریدنا بھی غریبوں کیلئے محال

دکانداروں کی جانب سے سرکاری ریٹ لسٹ پر عملدرآمد نہ ہونے کے باعث شہری مہنگے داموں سبزیاں،سبز مصالحہ جات خریدنے پر مجبور،انتظامیہ کی بے حسی ٹماٹر کی سرکاری قیمت 255روپے مقرر، 400 میں فروخت، مٹر 300 کی بجائے 330روپے کلو ددستیاب،کریلے 130، پھول گوبھی 150روپے بکتی رہی

لاہور (آن لائن) شہر میں سبزیوں کی سرکاری قیمتوں اور اوپن مارکیٹ کے نرخوں میں نمایاں فرق سامنے آ گیا ہے، جہاں متعدد سبزیاں مقررہ سرکاری نرخوں سے زائد قیمتوں پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ دکانداروں کی جانب سے سرکاری ریٹ لسٹ پر عملدرآمد نہ ہونے کے باعث شہری مہنگے داموں سبزیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات کے مطابق آلو کی سرکاری قیمت 32 روپے فی کلو مقرر ہے، تاہم اوپن مارکیٹ میں یہ 60 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ پیاز سرکاری نرخ یعنی 120 روپے فی کلو پر دستیاب ہے، جبکہ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 255 روپے فی کلو ہونے کے باوجود بعض مقامات پر 400 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔

اسی طرح کریلے 100روپے کے بجائے 130 روپے فی کلو، مٹر 300 روپے کے بجائے 330 روپے فی کلو، سبز مرچ 110 روپے کے بجائے 130 روپے فی کلو، بند گوبھی 70 روپے کے بجائے 80 روپے فی کلو اور پھول گوبھی 120 روپے کے بجائے 150 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس سرکاری نرخوں پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنائیں اور زائد قیمتیں وصول کرنے والے دکانداروں کے خلاف مؤثر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو مہنگائی سے ریلیف مل سکے۔شہریوں نے کہا ہے کہ انتظامیہ کی بے حسی کی وجہ سے مہنگائی پر قابو نہیں پایا جا رہا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

نشیبی علاقوں سے بارشی پانی کی نکاسی، ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت

صفائی کا اعلیٰ معیار، جامع حکمت عملی پر عمل جاری:کمشنر

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں سے ملاقات

کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کا چہلم کے جلوس کے روٹس کا معائنہ

چہلم کے جلوس ، ڈی پی ا و چنیوٹ کی منتظمین سے ملاقات

زرعی یونیورسٹی انڈرگریجویٹ داخلوں کیلئے دوسرا انٹری ٹیسٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر