صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر صحت کا زیر تعمیر جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

  • لاہور
وزیر صحت کا زیر تعمیر جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

لاہور (ہیلتھ رپورٹر) صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے جاری پیش رفت کا جائزہ لینے زیر تعمیر جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کا تفصیلی دورہ کیا۔

 سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود، چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب ایڈوائزری کمیٹی برائے امراض قلب ڈاکٹر فرقد عالمگیر اور ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر حافظ محمد وسیم بھی ہمراہ تھے۔صوبائی وزیر نے جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کی ہر فلور پر جا کر جاری پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔صوبائی وزیر نے کہاکہ جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو انشاء اللہ بہت جلد عوام کیلئے کھول دیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سوشل سکیو رٹی ہسپتال میں ادویات نہ ملنے پر کمشنر کا نوٹس

بارش سے انڈر پاسز ، نشیبی علاقے ، گلی محلے پھر زیر آب

کاروبار دوست پا لیسیوں کو فروغ دیا جا رہا :جام کمال

ڈسکہ اور گردو نواح میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ، کاروبار ٹھپ

آٹا سمگلنگ کی روک تھام کیلئے چیک پو سٹیں قائم

انچارج پیرا فورس ڈسکہ ناقص کارکر دگی پر تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر