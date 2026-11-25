پنڈدادن خان ،بیوی پر تشدد کرنے والا شوہر گرفتار
کھیوڑہ(نمائندہ دنیا)تھانہ پنڈدادن خان پولیس نے گھریلو تشدد کے واقعے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ادوال کی رہائشی خاتون پر مبینہ تشدد کرنے والے اس کے شوہر قمر فاروق کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔
تھانہ پنڈدادن خان پولیس نے گھریلو تشدد کے واقعے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ادوال کی رہائشی خاتون پر مبینہ تشدد کرنے والے اس کے شوہر قمر فاروق کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔
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