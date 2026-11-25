ہمارا جینا مرنا اسلام اور پاکستان کے لیے، شبیر حسن میثمی
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ شبیر حسن میثمی نے کہا ہے کہ۔۔۔
ہم ہر دور کے ظالم کے مخالف اور ہر مظلوم کے حامی ہیں، یہی وہ عظیم درس ہے جو ہمیں کربلا سے ملا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے لبیک یا حسین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جینا مرنا اسلام اور پاکستان کے لیے ہے۔
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