پولیس کی ہفتہ وار کارروائیاں،9مقابلوں میں 2ڈاکو ہلاک،12ملزمان گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کے احکامات کے مدنظر گزشتہ ہفتے کے دوران شہر میں انسداد جرائم کے دوران ڈاکوؤں سے ضلعی پولیس کے 9 مقابلے ہوئے۔۔۔
فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈکیت ہلاک 9 زخمی ڈاکوؤں سمیت 12 ملزمان کو گرفتارکیا گیا، گرفتار ملزمان سے 9 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ اور 6 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران کراچی کے ایسٹ، ویسٹ اور ساوتھ ذونز میں مجموعی طور پر 615 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا۔پولیس کیجانب سے منشیات کیخلاف جاری مہم اور پولیس مقابلوں کے دوران مختلف علاقوں سے لاکھوں روپے مالیت کی 38 کلو 803 گرام چرس، آئس/کرسٹال اور ہیروئین برآمد کی گئی۔گرفتار ملزمان سے مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا گیا۔