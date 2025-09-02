صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شکارپور میں فائرنگ سے دو نوجوان قتل، ایک زخمی

  • کراچی
شکارپور میں فائرنگ سے دو نوجوان قتل، ایک زخمی

شکارپور،اندرون سندھ(نمائندگان دنیا) شکارپور کے کچے علاقے میں لنک روڈ پر تھانہ محمد آباغ کی حدود میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے نثار احمد مہر اور اس کے بھانجے اسامہ مہر کو قتل کر دیا۔

 دونوں نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گئے ۔ واقعے کے بعد قادرانی جتوئی اور کبرہ مہر برادریوں کے درمیان جدید ہتھیاروں سے ڈیڑھ گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں سمانو اندھر گاؤں کا ایک نوجوان زخمی ہوگیا۔ پولیس کے مطابق یہ جھگڑا گزشتہ سال مویشی چوری کے تنازعے سے شروع ہوا تھا۔ سانگھڑ کے لنڈو ریلوے اسٹیشن کے قریب عوامی ایکسپریس کی زد میں آ کر دو سگے بھائی جاں بحق ہوگئے ۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک ذہنی مریض نوجوان نے ٹرین کے سامنے دوڑ لگائی تو دوسرے بھائی نے بچانے کی کوشش کی لیکن دونوں ٹرین کی زد میں آ گئے ۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے نوجوانوں کا تعلق ضلع مٹیاری سے ہے۔ محراب پور (نوشہروفیروز)میں اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والا 15 سالہ مزدور ندیم احمد بروھی آگ میں گر کر جھلس گیا۔ زخمی کو تشویشناک حالت میں حیدرآباد اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ لاش گھر پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ جیکب آباد کے بسم اللہ ٹاؤن میں تعمیراتی کام کے دوران کرنٹ لگنے سے نوجوان مزدور الطاف جکھرانی جاں بحق ہوگیا۔ ساتھی مزدوروں نے اسے سول اسپتال پہنچایا مگر ڈاکٹروں نے موت کی تصدیق کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کی ترقی ، خوبصورتی او لین ترجیح ، چیئر مین سی ڈ ی اے

ڈی سی راولپنڈی کی ز یر صدارت ٹیکسلا ہیریٹیج پلان بارے اجلاس

راولپنڈی میں پولیو مہم ،1800پولیس اہلکار سکیورٹی پر مامور

آر ڈی اے کی پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس

اسلام آباد سے جرائم کا خاتمہ یقینی بنایا جا ئے ، ڈی آ ئی جی

افغان زلزلہ میں اموات پر دِلی دُکھ ، اللہ مصائب سے محفوظ رکھے :فضل الرحمان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس