صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب کی آڑ میں غیر مقامی مافیاز کو بسانے کی تیاری،ڈاکٹر نگہت

  • کراچی
سیلاب کی آڑ میں غیر مقامی مافیاز کو بسانے کی تیاری،ڈاکٹر نگہت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)مہاجر قومی موومنٹ کی جوائنٹ سیکریٹری ڈاکٹر نگہت فاطمہ نے کہا ہے کہ شہر میں پیپلز پارٹی ایک بار پھر سیلاب کی آڑ میں غیر مقامی مافیاز کو بسانے کی تیاریاں مکمل کرچکی ہے ۔ پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔۔۔۔

 آفاق احمد کی رہائشگاہ پر سٹی کورٹ سے آئے وکلاء کے ایک وفد سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے مہاجر قومی موومنٹ کی جوائنٹ سیکریٹری ڈاکٹر نگہت فاطمہ نے کہا کہ شہر قائد میں اسٹریٹ کرائمز میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے جس کی براہِ راست ذمہ دار پیپلز پارٹی اور فارم 47 کے ذریعے اقتدار پر مسلط نااہل و کرپٹ نمائندے ہیں جنہیں عوام مکمل طور پر مسترد کرچکی ہے ۔ ڈاکٹر نگہت فاطمہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں غیر مقامی افراد کو شہر میں بسانے کا مقصد کراچی کی سرکاری و نجی املاک پر قبضہ اور آبادی کے توازن کو بگاڑ کر مہاجروں کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے ، ماضی میں بھی سیلاب کی آڑ میں لائے گئے افراد آج مستقل بنیادوں پر آباد ہیں، جبکہ سندھ حکومت نہ صرف ان کو سہولت دیتی ہے بلکہ پولیس و انتظامیہ بھی جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کرتی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ زیادہ تر ایسے افراد جرائم پیشہ یا سیکورٹی اداروں کو مطلوب ہوتے ہیں جو ذرائع معاش نہ ہونے کے باعث کرائم کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور شہر میں جرائم کے

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جرائم کی روک تھام کیلئے خصوصی ناکے ، پٹرولنگ

ڈپٹی کمشنر نے متاثرین کے ساتھ وقت گزارا ، تعاون کی یقین دہانی

کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا تحصیل احمد پور سیال کا دورہ

سوشل میڈیا کا مثبت استعمال ،جامعہ قاسمیہ میں سیمینار

محتسب ادارہ کیلئے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آرگنائزیشن کا سرٹیفکیٹ

چناب نگر:سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ عوام کے لیے عذاب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ