سیلاب کی آڑ میں غیر مقامی مافیاز کو بسانے کی تیاری،ڈاکٹر نگہت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)مہاجر قومی موومنٹ کی جوائنٹ سیکریٹری ڈاکٹر نگہت فاطمہ نے کہا ہے کہ شہر میں پیپلز پارٹی ایک بار پھر سیلاب کی آڑ میں غیر مقامی مافیاز کو بسانے کی تیاریاں مکمل کرچکی ہے ۔ پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔۔۔۔
آفاق احمد کی رہائشگاہ پر سٹی کورٹ سے آئے وکلاء کے ایک وفد سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے مہاجر قومی موومنٹ کی جوائنٹ سیکریٹری ڈاکٹر نگہت فاطمہ نے کہا کہ شہر قائد میں اسٹریٹ کرائمز میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے جس کی براہِ راست ذمہ دار پیپلز پارٹی اور فارم 47 کے ذریعے اقتدار پر مسلط نااہل و کرپٹ نمائندے ہیں جنہیں عوام مکمل طور پر مسترد کرچکی ہے ۔ ڈاکٹر نگہت فاطمہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں غیر مقامی افراد کو شہر میں بسانے کا مقصد کراچی کی سرکاری و نجی املاک پر قبضہ اور آبادی کے توازن کو بگاڑ کر مہاجروں کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے ، ماضی میں بھی سیلاب کی آڑ میں لائے گئے افراد آج مستقل بنیادوں پر آباد ہیں، جبکہ سندھ حکومت نہ صرف ان کو سہولت دیتی ہے بلکہ پولیس و انتظامیہ بھی جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کرتی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ زیادہ تر ایسے افراد جرائم پیشہ یا سیکورٹی اداروں کو مطلوب ہوتے ہیں جو ذرائع معاش نہ ہونے کے باعث کرائم کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور شہر میں جرائم کے