میونسپل یوٹیلیٹی ٹیکس کا 25فیصد واجبات کی ادائیگی پر خرچ کرنے
کراچی(این این آئی)میونسپل ورکرز ٹریڈ یونینز الائنس کے رہنما سید ذوالفقار شاہ نے کہا ہے کہ کے ایم سی میونسپل یوٹیلیٹی ٹیکس کے الیکٹرک کے توسط سے وصول کررہی ہے جو اس کا قانونی حق ہے ۔
البتہ عوام کو ٹیکس سے حاصل آمدنی و اخراجات سے آگاہ رکھنا کے ایم سی کے محکمہ فنانس کی زمہ داری ہے تاکہ اس ٹیکس وصولی کا مکمل حساب رکھا جائے ۔اس سلسلے میں ادارے میں 25 سے 42 برسوں تک خدمات انجام دیکر بڑھاپے میں قدم رکھنے والے ریٹائر ملازمین کا بھی بنیادی و قانونی حق ہے کہ انہیں اس ٹیکس ریکوری سے واجبات کی ادائیگی کی جائے جوکہ بڑھتے بڑھتے 13 ارب کو پہنچ گئی ہے ۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس ٹیکس ریکوری کا 25 فیصد ملازمین پر خرچ کرکے بقایا 75 فیصد شہر کے انفرااسٹرکچر پر خرچ کیا جائے ۔تاکہ شہریوں سے وصول کردہ رقم شہر کی تعمیر وترقی پر خرچ کی جاسکے ۔